АЕС виробили на 6% електроенергії менше у порівнянні з попереднім тижнем

Середньодобове виробництво АЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 5,9% з 270,6 млн кВт·год до 254,8 млн кВт·год.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Причиною стало відключення 16 березня в 00:02 енергоблоку №3 Запорізької АЕС від мережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.
В результаті, 16 березня навантаження АЕС знизилося з 11,4-11,5 ГВт до 10,4-10,5 ГВт.
«Станом на кінець 14 березня в роботі знаходиться 11 із 15 енергоблоків. Зараз величина навантаження АЕС відповідає всій наявній у роботі потужності АЕС. Обмеження потужності АЕС з умов, що визначаються режимом роботи ОЕС України, відсутні», — йдеться у повідомленні.
З початку березня АЕС виробили 5,42 млрд кВт·год, що на 23,4% більше прогнозного значення.
«Термінал» писав, Енергоблок №2 РАЕС виведено у планово-попереджувальний ремонт.