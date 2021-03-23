Блінкен попереджає Німеччину стосовно газопроводу Nord Stream 2

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що трубопровід «Північний потік-2», який будується з Росії до Німеччини, суперечить власним інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Передає Рейтерс.

«Президент Байден вважає, що трубопровід — це погана ідея, погана для Європи, погана для Сполучених Штатів, в кінцевому підсумку це суперечить власним цілям безпеки ЄС», — сказав Блінкен на зустрічі з генеральним секретарем НАТО.

«Це може підірвати інтереси України, Польщі та низки близьких партнерів і союзників», — сказав Блінкен, заявивши, що закон США вимагає від Вашингтона накласти санкції на компанії, що беруть участь у проекті «Північний потік — 2».

Виступаючи під час свого першого візиту до НАТО, Блінкін сказав, що він повинен зустрітися зі своїм німецьким колегою Хайко Маасом, щоб обговорити це питання.

Раніше Термінал писав, що завершення будівництва «Північний потік – 2» не в інтересах Європи — Шмигаль.