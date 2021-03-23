ДТЕК Енерго планує спрямувати 2,3 мільярди гривень на ремонти енергоблоків ТЕС

В поточні, середні й капітальні ремонти ТЕС ДТЕК Енерго протягом року планує інвестувати 2,3 мільярда гривень.

Про це пише пресслужба компанії.

«Останній місяць через потепління та повернення в мережу атомних енергоблоків навантаження на теплоелектростанції зменшилось. Це дало можливість розпочати щорічну ремонтну кампанію на ТЕС ДТЕК Енерго. Загалом в поточні, середні й капітальні ремонти ТЕС ДТЕК Енерго протягом року планує інвестувати 2,3 мільярда гривень, — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що у березні в плановий ремонт вже вийшли 4 енергоблоки з 29, запланованих на поточний рік.

«Задача працівників ремонтних підприємств та енергетиків Бурштинської, Добротвірської, Курахівської та Луганської ТЕС — відремонтувати технологічне та електричне обладнання, поверхні нагріву котлоагрегатів, на яких достатньо часто виникають свищі, а також продіагностувати металеві конструкції», — зауважили в ДТЕК.

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