Оператори ГРМ заборгували ОГТСУ більше 5 млрд гривень

Включно з заборгованістю за попередні періоди та новими нарахуваннями до сплати оператори ГРМ мають розрахуватися з ОГТСУ на суму 5,11 млрд грн.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Лідерами серед боржників залишаються Донецькоблгаз (+175 млн грн) та Тернопільміськгаз (+70 млн грн), які демонструють найбільший приріст нарахувань за відібраний газ.

«Рівень заборгованості облгазів перед ОГТСУ є критичним. Проблема вимагає термінового вирішення, оскільки ставить під загрозу безперебійне постачання газу споживачам України, – прокоментував генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон. – З такими боргами Оператор ГТС буде не в змозі здійснювати капітальні інвестиції та фінансувати в повному обсязі необхідні ремонти».

Компанія планує звернутися до Ради національної безпеки і оборони України щодо чинної ситуації з рівнем платежів, яка набула критичного характеру.

Раніше Термінал писав, що Україна може транзитувати середньоазійський газ до ЄС.