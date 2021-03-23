Шмигаль: На розвиток газосховищ планується витратити понад $0,5 млрд до 2030 року

Обновлено: Март 23, 2021. Тэги: , ,

Шмигаль: На розвиток газосховищ планується витратити понад $0,5 млрд до 2030 року

Україна планує спрямувати понад 505 мільйонів доларів внутрішніх інвестицій на розвиток газосховищ до 2030 року.
Про це прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt.

Раніше глава ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що компанія планує за 10 років здійснити критично важливі інвестиції в українську газотранспортну систему (ГТС) на 1,5 мільярда доларів — зокрема, на заміну компресорних станцій, які забезпечать роботу без транзитних потоків.

«На розвиток здатності українських газосховищ до 2030 року планується направити орієнтовно 14 мільярдів гривень (понад 505 мільйонів доларів — ред.) Внутрішніх інвестицій», — сказав Шмигаль в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt.

При цьому, за його словами, з технічної точки зору український газопровід можливо переобладнати під транспортування водню в ЄС.
«Герметизацію на трубах потрібно було б оновити. І дійсно, такий трубопровід міг би зіграти важливу роль в» зеленій енергетиці «, — сказав прем’єр.

Раніше заступник міністра економічного розвитку енергетики й вугільної промисловості України Ярослав Демченков заявив, що відомство в цьому році планує розробити Водневу стратегію, а реалізацію пілотних проєктів передбачає почати у 2022 році.

Читайте в «Терміналі» також, українські газосховища здійснюють технічне переоснащення обладнання, яке дасть змогу повністю перейти на облік газу за стандартами ЄС в одиницях енергії – кВт⋅год.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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