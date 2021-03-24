2021-03-24: Нафтові ціни коливаються між зростанням і зниженням

Обновлено: Март 24, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-24: Нафтові ціни коливаються між зростанням і зниженням

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 60,90 долара за барель.

Про це пише  УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,18%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,86 долара за барель, додавши 0,17%.

Ціни на нафту стабілізувалися в середу після різкого падіння напередодні, але зростання стримувалося побоюваннями щодо повільного відновлення попиту через нові обмеження для стримування пандемії в Європі і збільшення запасів нафти в США, пише Reuters.

Сьогодні нафтові ціни коливаються між зростанням і зниженням після того, як напередодні ринок перейшов до корекції, знизившись більш ніж на 10% в порівнянні з недавнім максимумом, зауважує «Investing.com».

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:34 мск склала $ 60,92 за барель, що на $ 0,13 (0,21%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти впали в ціні на $ 3,83 (5,9%) — до $ 60,79 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 57,87 за барель, що на $ 0,11 (0,19%) вище рівня на закриття попередньої сесії. Вчора вартість цих контрактів впала на $ 3,8 (6,2%) — до $ 57,76 за барель. Напередодні обидва контракти впали до мінімальної позначки з лютого. Нафта Brent подешевшала на 12,7% в порівнянні з недавнім піком в $ 69,63 за барель, зафіксованим 11 березня, свідчать дані Dow Jones Market Data. WTI знизилася в ціні на 12,6% з 5 березня, коли вона досягла піку на рівні $ 66,09 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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