АМКУ дав рекомендації газзбутам щодо тарифів після 31 березня

Антимонопольний комітет України надав рекомендації 16 газопостачальним компаніям рекомендації щодо цін на газ в зв’язку з тим, що 31 березня завершується дія урядової постанови, що передбачає введення граничної ціни на газ для населення 6,99 грн за кубометр.

Про це пише пресслужба АМКУ за результатами засідання Комітету 23 березня.

«У зв’язку із завершенням 31 березня 2021 дії зазначеного обмеження, Комітет бачить ризики підвищення цін на природний газ для побутових споживачів з боку постачальників, що мають значну ринкову владу. Крім того, завчасне інформування споживачів про зміну ціни (за п’ять днів до введення її в дію), надасть їм можливість планувати власні витрати за новою ціною або шукати іншого постачальника», – відзначають в АМКУ.

Комітет підкреслює, що підвищення газопостачальними компаніями роздрібних цін на природний газ для побутових споживачів має бути належним чином обґрунтованим. При цьому, населення повинно бути своєчасно поінформовано про зміну ціни газу.

З огляду на вищесказане, на засіданні 23 березня 2021 АМКУ рекомендував газопостачальників наступне:

– в разі зміни цін на природний газ вжити заходів щодо своєчасного інформування побутових споживачів до введення їх в дію;

– вжити заходів щодо встановлення з 1 квітня 2021 цін на природний газ на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку поставок природного газу побутовим споживачам.

Рекомендації отримали наступні компанії: ТОВ «Вінницягаз збут», ТОВ «Волиньгаз збут», ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», ТОВ «Житомиргаз збут», ТОВ «Закарпатгаз збут», ТОВ «Запоріжгаз збут», ТОВ «Івано-Франківськгаз збут», ТОВ «Київоблгаз збут», ТОВ «Львівгаз збут», ТОВ «Миколаївгаз збут», ТОВ «Рівнегаз збут», ТОВ «Сумигаз збут», ТОВ «Харківгаз збут», ТОВ «Хмельницькгаз збут», ТОВ «Чернівцігаз збут», ТОВ «Чернігівгаз збут».

«Термінал» писав, з метою здійснення заходів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на окремих сегментах ринку електричної енергії, та з метою встановлення дійсних обставин, які спричинили зменшення гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, АМКУ за власною ініціативою проводить розслідування сукупності фактів обмеження постачання вугілля компаніям-контрагентам, не поповненні запасів вугілля на власних складах тощо.

