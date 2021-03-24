Ціна на електроенергію не зміниться після 31 березня – Шмигаль

Кабмін зберіг ціну на електроенергію після 31 березня 2021 року на рівні 1,68 грн за кВт-год. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 березня.

Передає Укрінформ.

«Питання тарифів, розвитку енергетичних ринків та конкуренції на них постійно залишається на порядку денному нашого уряду. Сьогодні ми приймаємо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишається без змін, тобто – 1,68 грн за кВт-год», — сказав Шмигаль.

Водночас, за його словами, ДП «НАЕК «Енергоатом», на яке покладено спеціальні обов’язки (ПСО) з постачання електроенергії за пільговою ціною, зможе продавати електроенергію і за ринковими цінами.

«Державна компанія «Енергоатом» продовжить поставляти електроенергію для людей за пільговою ціною. Ми дозволили Енергоатому повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших атомних електростанцій», — зазначив Прем’єр-міністр.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом буде нарощувати виробництво електроенергії.