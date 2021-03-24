Держекоінспекція наклала 2,6 млн грн штрафних санкцій на АЗС

Обновлено: Март 24, 2021. Тэги: , , ,

Держекоінспекція наклала 2,6 млн грн штрафних санкцій на АЗС

За два місяці співробітниками Державної екологічної інспекції було винесено 193 рішення про приведення паливно-мастильної продукції до встановлених вимог, і за їх невиконання на підприємства, що здійснюють роздрібний продаж пального, були накладені штрафні санкції в сумі 2,6 мільйона гривень.

Про це у Фейсбук написав голова ДЕІ Андрій Мальований.

«Всі органи ринкового нагляду використовують систему оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, де споживачі можуть дізнаватися про небезпеку продукції, виявленої контролюючими органами. Ця вимога встановлена ​​відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1398», – написав він.

Мальований зазначив, що наразі всі територіальні та міжрегіональні підрозділи Держекоінспекції працюють в тестовому режимі без оприлюднення результатів перевірок, але найближчим часом Мінекономіки забезпечить ліцензію на користування цим програмним продуктом для працівників ДЕІ за допомогою персонального ЕЦП.

«Після цього відповідна інформація про порушення на АЗС і АЗГС буде доступна для громадян», – повідомив глава ДЕІ.

«Зараз Держекоінспекція за дорученням прем’єр-міністра підсилює контроль за якістю пального на АЗС. Проводяться позапланові перевірки, під час яких здійснюється контроль відповідності паспортів якості палива вимогам технічного регламенту», – додав Мальований.

Нагадаємо, «Термінал» писав, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити робочі групи для боротьби з нелегальним ринком палива на рівні кожної області, зокрема перевірятимуть автозаправні станції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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