Другий енергоблок БєлАЕС має готовий до роботи реактор

Обновлено: Март 24, 2021. Тэги: , , ,

Другий енергоблок БєлАЕС має готовий до роботи реактор

Фахівці завершили збірку реактора другого енергоблоку Білоруської АЕС.
Про це пише Interfax — Запад.

«Процес складання включав установку внутрішньокорпусних елементів, завантаження в реактор імітаторів тепловиділяючих збірок (ІТВС), установку блоку захисних труб і верхнього блоку — кришки реактора», — йдеться у повідомленні.  Найближчими днями фахівці приступлять до заповнення першого контуру хімічно знесоленої водою.
«І, після отримання відповідних дозволів, почнуть етап основних гідравлічних випробувань, що передують фізичного пуску енергоблоку», — пише видання.

Нагадаємо, Білорусь завершує будівництво АЕС поруч з м.Острівець в Гродненській області за російським проєктом «ВВЕР-1200″. АЕС складається з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Генпідрядником будівництва АЕС є група ASE держкорпорації «Росатом».

«Термінал» писав, Україна і Литва домовилися координувати політику стосовно Білоруської АЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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