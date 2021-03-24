Другий енергоблок БєлАЕС має готовий до роботи реактор

Фахівці завершили збірку реактора другого енергоблоку Білоруської АЕС.
Про це пише Interfax — Запад.
«Процес складання включав установку внутрішньокорпусних елементів, завантаження в реактор імітаторів тепловиділяючих збірок (ІТВС), установку блоку захисних труб і верхнього блоку — кришки реактора», — йдеться у повідомленні. Найближчими днями фахівці приступлять до заповнення першого контуру хімічно знесоленої водою.
«І, після отримання відповідних дозволів, почнуть етап основних гідравлічних випробувань, що передують фізичного пуску енергоблоку», — пише видання.
Нагадаємо, Білорусь завершує будівництво АЕС поруч з м.Острівець в Гродненській області за російським проєктом «ВВЕР-1200″. АЕС складається з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Генпідрядником будівництва АЕС є група ASE держкорпорації «Росатом».
«Термінал» писав, Україна і Литва домовилися координувати політику стосовно Білоруської АЕС.