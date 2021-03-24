Кабмін погодив призначення в. о. гендиректора ДП «Регіональні електромережі» екс-главу «Нафтогаз-тепло»

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу погодив призначення виконуючим обов’язки генерального директора держпідприємства «Регіональні електричні мережі»(ДП «РЕМ») Павла Петченка, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Передає Енергореформа.
Згідно з даними з сайту Міністерства енергетики, Петченко з 15 березня 2021 року також виконує обов’язки директора ДП «Українські газорозподільні мережі».
ДП «РЕМ» з травня 2017 року очолював Сергій Білоус.
Петченко очолював «дочку» «Нафтогазу Україна» – ТОВ «Нафтогаз тепло» – з моменту її створення в серпні 2018 року по квітень 2020-го, коли в НАК працював чинний міністр Юрій Вітренко.
«Регіональні електромережі» постачають електроенергію для вугільних підприємств, компанія обслуговує належні їй розподільні електричні мережі, які раніше перебували на балансі державних вугільних підприємств і окремих шахт.
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