Катар постачатиме щорічно до Китаю 2 млн тонн СУГ

Компанія China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, Sinopec) і Qatar Petroleum підписали довгострокову угоду про купівлю-продаж двох мільйонів тонн зрідженого природного газу в рік.

Угода укладена на десять років, пише PR Newswire.

Голова правління компанії Sinopec Чжан Ючжуо (Zhang Yuzhuo) зазначив, що довгострокова угода про постачання СУГ стала першою в історії компанії та має важливе значення.

Китай і Катар почали співпрацювати в енергетичному секторі у2009 році. Нова угода поліпшить позиції Катару на китайському ринку і дозволить задовольнити попит, а також підкреслить лідерство Катару в нафтогазовій галузі.

Китай є одним з основних стратегічних партнерів Держави Катар в енергетиці. З 2009 року поставки СУГ в Китай склали 62 млн тонн.

«Термінал» писав, близькосхідний емірат Катар вирішив стати найголовнішим постачальником зрідженого природного газу. Державна нафтова компанія Катару Quatar Petroleum оголосила про плани в найближчі роки збільшити постачання СПГ з поточних 77 млн ​​т до 110 млн т до 2025 року і до 126 млн т — до 2027 року, тобто на 43%

