Катар постачатиме щорічно до Китаю 2 млн тонн СУГ

Обновлено: Март 24, 2021. Тэги: , , , ,

Катар постачатиме щорічно до Китаю 2 млн тонн СУГ

Компанія China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, Sinopec) і Qatar Petroleum підписали довгострокову угоду про купівлю-продаж двох мільйонів тонн зрідженого природного газу  в рік.
Угода укладена на десять років, пише PR Newswire.

Голова правління компанії Sinopec Чжан Ючжуо (Zhang Yuzhuo) зазначив, що довгострокова угода про постачання СУГ стала першою в історії компанії та має важливе значення.

Китай і Катар почали співпрацювати в енергетичному секторі у2009 році. Нова угода поліпшить позиції Катару на китайському ринку і дозволить задовольнити попит, а також підкреслить лідерство Катару в нафтогазовій галузі.

Китай є одним з основних стратегічних партнерів Держави Катар в енергетиці. З 2009 року поставки СУГ в Китай склали 62 млн тонн.

«Термінал» писав, близькосхідний емірат Катар вирішив стати найголовнішим постачальником зрідженого природного газу.  Державна нафтова компанія Катару Quatar Petroleum оголосила про плани в найближчі роки збільшити постачання СПГ з поточних 77 млн ​​т до 110 млн т до 2025 року і до 126 млн т — до 2027 року, тобто на 43%

 

Автор:

(Всего статей: 9914)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: