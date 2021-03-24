Міненерго завершило внутрішній аудит держшахт

Міністерство енергетики на виконання розпорядження Кабінету міністрів №1215-р від 5.10.2020 про об’єднання ПАТ «Центренерго» з перспективними держшахтами завершило внутрішній аудит ефективності державних вугледобувних підприємств.
Про це повідомляється в наказі №32 від 23 березня 2020 року.
Керівникам вугільних підприємств і шахт на підставі звіту доручено запровадити аудиторські рекомендації і усунути виявлені порушення та недоліки.
Крім того, керівники шахт повинні прискорити розробку техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) доцільності подальшої експлуатації гірничих підприємств, визнаних за результатами аудиту неперспективними.
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