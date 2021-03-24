Нафтогаз та ЙЕ Енергія, яка належить Фірташу, підписали угоду про купівлю природного газу

ТОВ «ЙЕ Енергія» і Група «Нафтогаз» підписали угоду про купівлю природного газу за ринковою ціною.

Це дозволить забезпечити постачальників ресурсом для річних контрактів на постачання газу для населення і комерційних споживачів, пише пресслужба ЙЕ Енергія.

Директор ТОВ «ЙЕ Енергія» Артем Компан зазначив, що підписання такого контракту дозволить постачальникам вийти з річними пропозиціями для населення і гарантувати стабільне постачання газу протягом року.

«Запровадження річних пропозицій на газ дозволить зберегти прогрес, досягнутий у ході реформування ринку природного газу України. Довгострокові контракти стануть гарантією прогнозованості роботи ринку газу, а також вагомим аргументом для інвесторів», — зазначив він.

Артем Компан додав, що річний контракт дозволить застрахувати споживачів природного газу від можливих стрибків ціни протягом наступного опалювального сезону.

«Фактично, річний контракт — це страховка для споживачів від цінових коливань і гарантія стабільної ціни впродовж року», — заявив він.

Річний контракт дозволить українцям краще планувати свої витрати на житлово-комунальні послуги, а державі відповідно планувати витрати на субсидії та пільги вразливим категоріям споживачів. Крім того, споживачам не потрібно буде кожен місяць турбуватися про ціну на газ, а суми в платіжках стануть більш прогнозованими, відзначають у компанії.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» завершила розробку ринкового рішення – річного тарифу для населення на газ, та готова запропонувати його з 1 травня.

