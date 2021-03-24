Укрнафта збільшила видобуток нафти в лютому на 0,8%

За оперативними даними, у лютому 2021 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 112,5 тис. т нафти і конденсату і 81,6 млн м3 газу.

Про це пише пресслужба Укрнафти.

«Середньодобовий видобуток нафти й конденсату склав 4,02 тис. т, а газу — 2,91 млн м3. У порівнянні з січнем 2021 року ці показники зросли на 0,8% по нафті й конденсату і скоротилися на 1% по газу. Стосовно показників лютого 2020 року середньодобовий видобуток нафти знизився на 5,4%, а видобуток природного газу — на 10,5%», — йдеться у повідомленні.

Укрнафта виконала виробничий план з видобутку нафти й газу в лютому. При цьому компанії вдалося більш ніж в три рази скоротити темпи природного падіння видобутку нафти та знизити темпи природного падіння видобутку газу, які пов’язані з високим ступенем виснаженості основних родовищ компанії.

У лютому Укрнафта завершила капітальний ремонт (КРС) на 9 свердловинах, вивела з бездіяльності 9 свердловин, провела 4 операції інтенсифікації та виконала 4 операції за допомогою колтюбінгової установки без бригади КРС.

«Термінал» писав, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко висловив занепокоєння щодо подальшого продажу нафти ПАО «Укрнафти» через аукціони за ціною, що є значно нижче європейської ринкової. Останній з таких аукціонів відбувся 16 лютого 2021 року і, за даними Української енергетичної біржі, під час нього було продано 179 тис. т нафти за ціною 11 176,80 грн/ т, що в доларовому еквіваленті є значно нижче за поточну ціну сирої нафти на європейському ринку.