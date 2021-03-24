Укрнафта збільшила видобуток нафти в лютому на 0,8%

Обновлено: Март 24, 2021. Тэги: , ,

Укрнафта збільшила видобуток нафти в лютому на 0,8%

За оперативними даними, у лютому 2021 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 112,5 тис. т нафти і конденсату і 81,6 млн м3 газу. 

Про це пише пресслужба Укрнафти.

«Середньодобовий видобуток нафти й конденсату склав 4,02 тис. т, а газу — 2,91 млн м3. У порівнянні з січнем 2021 року ці показники зросли на 0,8% по нафті й конденсату і скоротилися на 1% по газу. Стосовно показників лютого 2020 року середньодобовий видобуток нафти знизився на 5,4%, а видобуток природного газу — на 10,5%», — йдеться у повідомленні.

Укрнафта виконала виробничий план з видобутку нафти й газу в лютому. При цьому компанії вдалося більш ніж в три рази скоротити темпи природного падіння видобутку нафти та знизити темпи природного падіння видобутку газу, які пов’язані з високим ступенем виснаженості основних родовищ компанії.

У лютому Укрнафта завершила капітальний ремонт (КРС) на 9 свердловинах, вивела з бездіяльності 9 свердловин, провела 4 операції інтенсифікації та виконала 4 операції за допомогою колтюбінгової установки без бригади КРС.

«Термінал» писав, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко висловив занепокоєння щодо подальшого продажу нафти ПАО «Укрнафти» через аукціони за ціною, що є значно нижче європейської ринкової.  Останній з таких аукціонів відбувся 16 лютого 2021 року і, за даними Української енергетичної біржі, під час нього було продано 179 тис. т нафти за ціною 11 176,80 грн/ т, що в доларовому еквіваленті є значно нижче за поточну ціну сирої нафти на європейському ринку.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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