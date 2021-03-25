2021-03-25: Ціни на нафту в постійній коррекції на тлі аварії у Суецькому каналі

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 63,08 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:01, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,06%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,79 долара за барель, втративши 2,27%.

Ціни на нафту впали, оскільки нові локдауни через коронавірус відродили побоювання з приводу попиту на нафтопродукти, і на тлі аварії контейнеревоза, який застряг і заблокував нафтові танкери у Суецкому каналі і який намагалися витягнути буксири, пише Reuters.

Дані Міненерго США також показали зниження попиту на нафтопродукти на минулому тижні на 1,2%, пише «Investing.com».

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск в четвер складає $ 63,42 за барель, що на $ 0,99 (1,54%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти виросли в ціні на $ 3,62 (6%) — до $ 64,41 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 1,13 (1,85%) — до $ 60,05 за барель. У середу вартість цих контрактів збільшилася на $ 3,42 (5,9%) — до $ 61,18 за барель.