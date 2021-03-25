Рубрика | Украина

2021-03-25: Ціни на нафту в постійній коррекції на тлі аварії у Суецькому каналі

Обновлено: Март 25, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-25: Ціни на нафту в постійній коррекції на тлі аварії у Суецькому каналі

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 63,08 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:01, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,06%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,79 долара за барель, втративши 2,27%.

Ціни на нафту впали, оскільки нові локдауни через коронавірус відродили побоювання з приводу попиту на нафтопродукти, і на тлі аварії контейнеревоза, який застряг і заблокував нафтові танкери у Суецкому каналі і який намагалися витягнути буксири, пише Reuters.

Дані Міненерго США також показали зниження попиту на нафтопродукти на минулому тижні на 1,2%, пише «Investing.com».

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск в четвер складає $ 63,42 за барель, що на $ 0,99 (1,54%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти виросли в ціні на $ 3,62 (6%) — до $ 64,41 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 1,13 (1,85%) — до $ 60,05 за барель. У середу вартість цих контрактів збільшилася на $ 3,42 (5,9%) — до $ 61,18 за барель.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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