2021-03-25: На АЗС незначно зросли ціни на світлі нафтопродукти

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 25 березня 2021 р незначно зросли роздрібні ціни на світлі нафтопродукти.



За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС незначно зросла на 0.1% (3.0 коп/л) до 27.57 грн/л, бензину А-95 євро — на 0.0% (1.0 коп/л) до 29.23 грн/л.

Дизельне пальне євро не змінилося в ціні, яка становить 28.44 грн / л.

Зріджений нафтовий газ СПБТ, що використовується в якості пального для двигунів, за 25 березня 2021 р не подорожчав і ціна становить 15.54 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктанового бензину становить 53,2%.

Вид палива серед., грн/л мін., грн/л доба, % тиждень, % Бензин А-92 євро 27.57 18.50 0.10 2.00 Бензин А-95 євро 29.23 20.20 0.04 1.98 Дизельне пальне 28.44 18.00 0.01 1.26 СПБТ 15.54 11.15 0.02 2.02

Довідково:

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