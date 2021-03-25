2021-03-25: На АЗС незначно зросли ціни на світлі нафтопродукти

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 25 березня 2021 р незначно зросли роздрібні ціни на світлі нафтопродукти.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС незначно зросла на 0.1% (3.0 коп/л) до 27.57 грн/л, бензину А-95 євро — на 0.0% (1.0 коп/л) до 29.23 грн/л.
Дизельне пальне євро не змінилося в ціні, яка становить 28.44 грн / л.
Зріджений нафтовий газ СПБТ, що використовується в якості пального для двигунів, за 25 березня 2021 р не подорожчав і ціна становить 15.54 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктанового бензину становить 53,2%.
|Вид палива
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.57
|18.50
|0.10
|2.00
|Бензин А-95 євро
|29.23
|20.20
|0.04
|1.98
|Дизельне пальне
|28.44
|18.00
|0.01
|1.26
|СПБТ
|15.54
|11.15
|0.02
|2.02
Довідково:
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