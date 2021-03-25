ЧАЕС переходить на особливий режим роботи

Обновлено: Март 25, 2021. Тэги: ,

ЧАЕС переходить на особливий режим роботи

Адміністрація ЧАЕС ухвалила рішення з 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи на підставі наказу від 24.03.2021 № 376 «Про введення простою на підприємстві».

Відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, для нерозповсюдження коронавірусу, пише пресслужба ЧАЕС.

«Щонайменше, до 4 квітня 2021 року на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об’єкта, а також до роботи також залучатимуться працівники, участь яких у виробничому процесі станції в той, чи інший момент під час простою буде конче необхідна», — йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, кабінет міністрів України виділив близько 1,4 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської АЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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