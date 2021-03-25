ЧАЕС переходить на особливий режим роботи

Адміністрація ЧАЕС ухвалила рішення з 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи на підставі наказу від 24.03.2021 № 376 «Про введення простою на підприємстві».
Відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, для нерозповсюдження коронавірусу, пише пресслужба ЧАЕС.
«Щонайменше, до 4 квітня 2021 року на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об’єкта, а також до роботи також залучатимуться працівники, участь яких у виробничому процесі станції в той, чи інший момент під час простою буде конче необхідна», — йдеться у повідомленні.
«Термінал» писав, кабінет міністрів України виділив близько 1,4 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської АЕС.