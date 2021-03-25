НКРЕКП оштрафувала «Чернігівгаз збут» на понад 200 тис. грн

Обновлено: Март 25, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП оштрафувала «Чернігівгаз збут» на понад 200 тис. грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), виявила факти зловживань та порушень відповідного законодавства з боку окремих постачальників, які постачають природний газ непобутовим споживачам.

НКРЕКП вже повідомляла про факт такого зловживання з боку ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ», що постачає природний газ непобутовим споживачам Батуринської об’єднаної територіальної громади Бахмацького району Чернігівської області.

«Зазначений постачальник після заключення договору про постачання газу декілька разів упродовж місяця підвищував ціну енергетичного ресурсу, що тягнуло за собою необхідність проведення перерозподілу коштів і нового проходження тендерних процедур для Батуринської міської ради. При цьому непобутові споживачі Батуринської об’єднаної територіальної громади – школи, дитячі садки, лікарня, школи мистецтв під час опалювального сезону опинялись під ризиком залишитись без опалення в період проведення нових тендерних процедур», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим НКРЕКП 24 березня 2021 року розглянула питання щодо ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ», де за результатами перевірки встановила, що постачальник не дотримувався вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, Правил постачання природного газу та інших нормативно-правових актів і нормативних документів, які регулюють ринок природного газу. Зокрема ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» порушило положення пункту 5 розділу ІІ Правил постачання щодо належного повідомлення споживача постачальником про його намір змінити умови договору постачання природного газу не пізніше ніж за 30 днів до набрання ними чинності.

«З огляду на грубе порушення законодавства Регулятор прийняв рішення про накладення на ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» штрафу у розмірі 204 тис. грн. Повторне порушення та/або зловживання з боку цієї компанії призведе до анулювання ліцензії щодо здійснення господарської діяльності з постачання природного газу», — пише пресслужба.

Читайте в «Терміналі», Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), оштрафувала АТ «ДТЕК Західенерго», АТ «ДТЕК Дніпроенерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» на 1,7 млн ​​грн кожне за незабезпечення в зимовий період гарантованих запасів вугілля на теплоелектростанціях (ТЕС), а також несвоєчасне інформування Міністерства енергетики, НКРЕКП і «Укренерго» про критичну ситуацію з паливом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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