НКРЕКП оштрафувала «Чернігівгаз збут» на понад 200 тис. грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), виявила факти зловживань та порушень відповідного законодавства з боку окремих постачальників, які постачають природний газ непобутовим споживачам.

НКРЕКП вже повідомляла про факт такого зловживання з боку ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ», що постачає природний газ непобутовим споживачам Батуринської об’єднаної територіальної громади Бахмацького району Чернігівської області.

«Зазначений постачальник після заключення договору про постачання газу декілька разів упродовж місяця підвищував ціну енергетичного ресурсу, що тягнуло за собою необхідність проведення перерозподілу коштів і нового проходження тендерних процедур для Батуринської міської ради. При цьому непобутові споживачі Батуринської об’єднаної територіальної громади – школи, дитячі садки, лікарня, школи мистецтв під час опалювального сезону опинялись під ризиком залишитись без опалення в період проведення нових тендерних процедур», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим НКРЕКП 24 березня 2021 року розглянула питання щодо ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ», де за результатами перевірки встановила, що постачальник не дотримувався вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, Правил постачання природного газу та інших нормативно-правових актів і нормативних документів, які регулюють ринок природного газу. Зокрема ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» порушило положення пункту 5 розділу ІІ Правил постачання щодо належного повідомлення споживача постачальником про його намір змінити умови договору постачання природного газу не пізніше ніж за 30 днів до набрання ними чинності.

«З огляду на грубе порушення законодавства Регулятор прийняв рішення про накладення на ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» штрафу у розмірі 204 тис. грн. Повторне порушення та/або зловживання з боку цієї компанії призведе до анулювання ліцензії щодо здійснення господарської діяльності з постачання природного газу», — пише пресслужба.

Читайте в «Терміналі», Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), оштрафувала АТ «ДТЕК Західенерго», АТ «ДТЕК Дніпроенерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» на 1,7 млн ​​грн кожне за незабезпечення в зимовий період гарантованих запасів вугілля на теплоелектростанціях (ТЕС), а також несвоєчасне інформування Міністерства енергетики, НКРЕКП і «Укренерго» про критичну ситуацію з паливом.