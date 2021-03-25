США рекордно наростили імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії

Обновлено: Март 25, 2021. Тэги: ,

США рекордно наростили імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії

США за підсумками 2020 року  наростили імпорт російських нафти і нафтопродуктів до максимуму з 2011 року або 538 тисяч барелів на добу, при цьому частка російських поставок в загальному обсязі досягла рекордних 7%, випливає з даних Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA).

Передає Прайм.

У річному вираженні поставки з РФ зросли на 3,5%, Росія стала другим за величиною експортером нафти і нафтопродуктів в США, змістивши з цієї позиції традиційно одного з найбільших постачальників Саудівську Аравію.

Частка РФ в середньодобовому імпорті нафти і нафтопродуктів Сполученими Штатами в минулому році досягла рекордних майже 7%. Ще 20 років тому вона не перевищувала і 1%, подолавши цей поріг тільки в 2001 році і досягнувши 5,5% в 2011 році, а потім знизившись і знову піднявшись вже до 5,7% в 2019 році.

Рост российских поставок может быть связан с началом действия жестких санкций против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы. «Трейдеры пытаются заменить эту нефть, в том числе российской нефтью марки Urals, которая также является относительно тяжелой», — считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Зростання російських поставок може бути пов’язане з початком дії жорстких санкцій проти Венесуели, яка історично постачала значну частину своєї важкої нафти на американські заводи. «Трейдери намагаються замінити цю нафту, в тому числі російською нафтою марки Urals, яка також є відносно важкою», — вважає директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів Fitch Дмитро Маринченко.

Читайте у Терміналі: Укртатнафта: Припинення постачання російських нафтопродуктів не викличе дефіциту.

Автор:

(Всего статей: 9930)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: