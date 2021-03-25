США рекордно наростили імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії

США за підсумками 2020 року наростили імпорт російських нафти і нафтопродуктів до максимуму з 2011 року або 538 тисяч барелів на добу, при цьому частка російських поставок в загальному обсязі досягла рекордних 7%, випливає з даних Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA).

Передає Прайм.

У річному вираженні поставки з РФ зросли на 3,5%, Росія стала другим за величиною експортером нафти і нафтопродуктів в США, змістивши з цієї позиції традиційно одного з найбільших постачальників Саудівську Аравію.

Частка РФ в середньодобовому імпорті нафти і нафтопродуктів Сполученими Штатами в минулому році досягла рекордних майже 7%. Ще 20 років тому вона не перевищувала і 1%, подолавши цей поріг тільки в 2001 році і досягнувши 5,5% в 2011 році, а потім знизившись і знову піднявшись вже до 5,7% в 2019 році.

Рост российских поставок может быть связан с началом действия жестких санкций против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы. «Трейдеры пытаются заменить эту нефть, в том числе российской нефтью марки Urals, которая также является относительно тяжелой», — считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Зростання російських поставок може бути пов’язане з початком дії жорстких санкцій проти Венесуели, яка історично постачала значну частину своєї важкої нафти на американські заводи. «Трейдери намагаються замінити цю нафту, в тому числі російською нафтою марки Urals, яка також є відносно важкою», — вважає директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів Fitch Дмитро Маринченко.

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