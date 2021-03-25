СхідГЗК може зупинити уранові шахти з 1 квітня

У Кіровоградській обласній раді відбулася нарада, на якому обговорювалася загроза припинення роботи ДП «Східний ГЗК» вже з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє сайт облради.

«В.о. голови профспілкової організації підприємства Андрій Карпов пояснив, що урановий концентрат, який добувають на трьох шахтах Кіровоградської області, закуповує НАЕК «Енергоатом», проте договір про закупівлю діє тільки до 1 квітня», – йдеться в повідомленні.

З цієї причини підприємством розробляється план припинення роботи шахт, включаючи заходи з мінімізації негативного впливу на екологію і зменшення соціальної напруженості.

Представники шахтарів розповіли, що проблеми в роботі підприємства почалися близько десяти років тому, коли припинилося державне фінансування розвитку шахт. Відтоді розвиток перспективного родовища Новокостянтинівської шахти.

«У 2018 році НКРЕКП затвердила ціну на урановий концентрат $75 за кілограм, що нижче від собівартості його видобутку. Таким чином, підприємство не тільки не могло заробити на розвиток родовищ, а й було змушене значно скоротити працівників», – відзначають в облраді.

З метою вирішення ситуації, на нараді обговорювалася можливість укладення додаткової угоди про закупівлю НАЕК «Енергоатом» уранового концентрату, а також – можливість приєднання ДП «СхідГЗК» до НАЕК «Енергоатом» як відокремленого підрозділу.

«Термінал» писав, Депутати вимагають у кабміну 2 млрд на підтримку СхідГЗК. Законопроєкт, що зобов’язує уряд ініціювати виділення з державного бюджету-2021 на фінансову підтримку ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 2,205 млрд грн, зареєстрований у парламенті.

