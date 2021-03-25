СхідГЗК може зупинити уранові шахти з 1 квітня

Обновлено: Март 25, 2021. Тэги: , ,

СхідГЗК може зупинити уранові шахти з 1 квітня

У Кіровоградській обласній раді відбулася нарада, на якому обговорювалася загроза припинення роботи ДП «Східний ГЗК» вже з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє сайт облради.

«В.о. голови профспілкової організації підприємства Андрій Карпов пояснив, що урановий концентрат, який добувають на трьох шахтах Кіровоградської області, закуповує НАЕК «Енергоатом», проте договір про закупівлю діє тільки до 1 квітня», – йдеться в повідомленні.

З цієї причини підприємством розробляється план припинення роботи шахт, включаючи заходи з мінімізації негативного впливу на екологію і зменшення соціальної напруженості.

Представники шахтарів розповіли, що проблеми в роботі підприємства почалися близько десяти років тому, коли припинилося державне фінансування розвитку шахт. Відтоді розвиток перспективного родовища Новокостянтинівської шахти.

«У 2018 році НКРЕКП затвердила ціну на урановий концентрат $75 за кілограм, що нижче від собівартості його видобутку. Таким чином, підприємство не тільки не могло заробити на розвиток родовищ, а й було змушене значно скоротити працівників», – відзначають в облраді.

З метою вирішення ситуації, на нараді обговорювалася можливість укладення додаткової угоди про закупівлю НАЕК «Енергоатом» уранового концентрату, а також – можливість приєднання ДП «СхідГЗК» до НАЕК «Енергоатом» як відокремленого підрозділу.

«Термінал» писав, Депутати вимагають у кабміну 2 млрд на підтримку СхідГЗК. Законопроєкт, що зобов’язує уряд ініціювати виділення з державного бюджету-2021 на фінансову підтримку ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 2,205 млрд грн, зареєстрований у парламенті.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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