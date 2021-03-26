2021-03-26: Ціни на нафту в корекції на тлі блокування Суецького каналу

Обновлено: Март 26, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-26: Ціни на нафту в корекції на тлі блокування Суецького каналу

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п’ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 62,58 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,02%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,30 долара за барель, додавши 1,26%.

У п’ятницю ціни на нафту підскочили після різкого падіння днем раніше через побоювання, що великий контейнеровоз, що сів на мілину в Суецькому каналі, може блокувати життєво важливий судноплавний шлях на кілька тижнів, скорочуючи поставки, пише «Investing.com».

Проте ціни на нафту можуть зафіксувати зниження третій тиждень поспіль, бо прогноз попиту був погіршений новими локдаунами в Європі. Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,11% до $ 62,64 за барель до 8:56 МСК, після зниження на 3,8% в четвер. Ф’ючерси на північноамериканську суміш WTI піднялися на 1,28% до $ 59,31 за барель після падіння на 4,3% днем ​​раніше.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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