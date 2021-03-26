2021-03-26: Ціни на нафту в корекції на тлі блокування Суецького каналу

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п’ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 62,58 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,02%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,30 долара за барель, додавши 1,26%.

У п’ятницю ціни на нафту підскочили після різкого падіння днем раніше через побоювання, що великий контейнеровоз, що сів на мілину в Суецькому каналі, може блокувати життєво важливий судноплавний шлях на кілька тижнів, скорочуючи поставки, пише «Investing.com».

Проте ціни на нафту можуть зафіксувати зниження третій тиждень поспіль, бо прогноз попиту був погіршений новими локдаунами в Європі. Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,11% до $ 62,64 за барель до 8:56 МСК, після зниження на 3,8% в четвер. Ф’ючерси на північноамериканську суміш WTI піднялися на 1,28% до $ 59,31 за барель після падіння на 4,3% днем ​​раніше.