2021-03-26: В дрібному опті ціни на світлі бензини незначно знизилися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 26 березня 2021р спостерігалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро знизилася на 0.34% (-8 коп/л) до 24.55 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилася на 0.25% (-6 коп/л) до 25.43 грн/л. У той же час, дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні — на 0.1% (-1 коп / л) до 22.07 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|місяць, %
|Бензин А-92 євро
|24.55
|-0.34
|-1.27
|4.60
|Бензин А-95 євро
|25.43
|-0.25
|-1.33
|4.15
|Дизельне пальне
|22.07
|-0.05
|-1.36
|0.32
Довідково:
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