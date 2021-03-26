АМКУ надав рекомендації учасникам роздрібного ринку щодо цін на пальне

Обновлено: Март 26, 2021. Тэги: , ,

АМКУ надав рекомендації учасникам роздрібного ринку щодо цін на пальне

Антимонопольний комітет України надав рекомендації великим мережам автозаправних станцій з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку роздрібної реалізації нафтопродуктів.

Про це йдеться в заяві на сайті АМКУ.

Рекомендації отримали компанії  ТОВ «Вест Петрол Маркет» (WOG), ТОВ «Євро Пауер» (БРСМ-Нафта), ТОВ «Авантаж-7», ТОВ «ОККО Драйв», ПАТ «Укрнафта», ПІІ «АМІК Україна», ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell), ТОВ «Сокар Петролеум», ПП «Укрпалетсистем» (UPG) і ТОВ «Глуско Рітейл».

«Як свідчить досвід, вітчизняні оператори роздрібної реалізації пального швидко реагують на збільшення Європейських котирувань на нафтопродукти та одразу показують таку тенденцію (збільшення) на інформаційних табло АЗС. Однак при зменшенні Європейських котирувань на нафтопродукти такого швидкого «зворотного» процесу не відбувається», — йдеться у повідомленні.

Оскільки  котирування на Європейських біржах і рівень закупівельних цін є одними із факторів, які впливають на формування роздрібних цін на високооктанові бензини, дизельне пальне та СВГ на території України, їх зниження має забезпечити зниження закупівельних цін на нафтопродукти на території України, а отже є підставою для зміни роздрібних цін.

З огляду на значний вплив ринків нафти та нафтопродуктів на всі галузі національної економіки, енергетичної безпеки держави та рівень життя населення, на засіданні 25 березня АМКУ рекомендував основним учасникам ринку:

  • утриматися від вчинення дій, які можуть привести до порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку роздрібної реалізації високооктанових бензинів, дизельного палива і СВГ;
  • вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на СВГ, високооктанові бензини й дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку і відповідав об’єктивній ситуації на ринку.

Читайте в «Терміналі», за результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 25 березня 2021 р незначно зросли роздрібні ціни на світлі нафтопродукти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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