Борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу опалювальний сезон в 15 регіонах

Борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу стале проходження опалювального сезону в окремих населених пунктах 15 регіонів.

Станом на 25 березня 2021 року, 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО), пише пресслужба Нафтогазу.

«Для надання газу у квітні ці компанії мають сплатити понад 820 млн грн.Нафтогаз завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство ТКЕ», — йдеться у повідомленні.

Нафтогаз закликав тепловиробників, що не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах ПСО, привести свої розрахунки до належного рівня.

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