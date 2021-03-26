Газпром не переглядатиме газовий контракт з Україною

Перегляду контракту на транзит газу з Україною не буде, заявив журналістам голова ради директорів Газпрому Віктор Зубков.

Передає Прайм.

Він нагадав, що юридично всі договори між РФ і Україною діють, і головне для компанії зараз — завершити «Північний потік-2″, який вже готовий на 90-92%, і поставити через Україну передбачені контрактом обсяги газу.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, що перегляду договору з Україною не буде, Зубков сказав: «Звичайно, я думаю, що ні».

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