Мінфін розглядає можливість випуску облігацій для погашення «зелених» боргів

Міністерство фінансів розглядає можливість випуску гарантованих державою облігацій на міжнародних ринках для погашення боргів з виплати «зеленого» тарифу.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, пише пресслужба міністерства.

«В Україні зацікавлені у якнайшвидшій стабілізації ринку енергетики та розглядається можливість випуску облігацій, гарантованих державою на міжнародних ринках капіталів, для покриття боргу перед виробниками альтернативної енергії у першому півріччі 2021 року», — йдеться у повідомленні.

Випуск євробондів розглядається як інструмент для покриття боргу перед виробниками «зеленої» енергії в першому півріччі 2021 року.

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