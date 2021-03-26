Президент підписав закон щодо продовження термінів встановлення лічильників газу споживачам

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1338-IX «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», який передбачає перегляд термінів встановлення споживачам лічильників природного газу.



Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Метою документа є поліпшення роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі», — йдеться у повідомленні.

Документ передбачає продовження до 1 січня 2023 року встановлення компаніями, що здійснюють розподіл газу на відповідній території, лічильників у помешканнях споживачів, де газ використовується лише для приготування їжі.

Також газорозподільні компанії будуть зобов’язані щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх встановлення.

Також у пресслужбі повідомили, що кабінет Міністрів має у тримісячний строк розробити та затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу власним коштом, у розмірі середньозваженої вартості встановлення лічильників.

Нагадаємо, «Термінал» писав, що ухвалено Закон «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу)». Законом відтерміновано строк, з якого суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується тільки для приготування їжі, до 1 січня 2023 року.