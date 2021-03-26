УЕБ: Оксфордський інститут енергодосліджень відзначив досягнення біржі на ринку газу

Нещодавно Оксфордський інститут енергетичних досліджень опублікував звіт «Ukraine-EU Gas Market Integration», в якому розглянуто розвиток українського ринку газу у взаємозв’язку з країнами ЄС.

Так, велика увага приділена ролі українських сховищ, які забезпечили потужності зберігання для іноземних компаній минулого року, пише пресслужба УЕБ.

В даному контексті зазначено, що, зважаючи на збільшений попит на послуги з торгівлі в ПСГ, Українська енергетична біржа разом з Укртрансгазом впроваджує проект з торгівлі стандартизованими продуктами в ПСГ.

Автори дослідження звернули увагу на динамічне зростання обсягів торгівлі природним газом на УЕБ, запуск торгівлі короткостроковими стандартизованими продуктами на внутрішньодобовому ринку та ринку «на добу наперед», впровадження продажів природного газу за післяплатою, які здійснює компанія з групи Нафтогаз. Також докладаються зусилля щодо приведення регулювання ринку у відповідності до стандартів ЄС, чому сприяють підписані два меморандуми між УЕБ, ОГТСУ, НКРЕКП, Міністерством енергетики та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

«Сьогодні Українська енергетична біржа визнається на міжнародному рівні як важлива складова розвитку українського ринку енергоресурсів. Ми активно інвестуємо в розробку біржових продуктів для максимального забезпечення учасників ринку зручними і ефективними торговими інструментами, враховуючи кращий європейський досвід.» — зазначила заступниця Голови Біржового комітету УЕБ Інна Щербина.

«Термінал» писав, ОГТСУ доєднався до Ради секції по природному газу, що була створена Українською енергетичною біржою (УЕБ).