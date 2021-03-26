УЕБ: Оксфордський інститут енергодосліджень відзначив досягнення біржі на ринку газу

Обновлено: Март 26, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Оксфордський інститут енергодосліджень відзначив досягнення біржі на ринку газу

Нещодавно Оксфордський інститут енергетичних досліджень опублікував звіт «Ukraine-EU Gas Market Integration», в якому розглянуто розвиток українського ринку газу у взаємозв’язку з країнами ЄС.

Так, велика увага приділена ролі українських сховищ, які забезпечили потужності зберігання для іноземних компаній минулого року, пише пресслужба УЕБ.

В даному контексті зазначено, що, зважаючи на збільшений попит на послуги з торгівлі в ПСГ, Українська енергетична біржа разом з Укртрансгазом впроваджує проект з торгівлі стандартизованими продуктами в ПСГ.

Автори дослідження звернули увагу на динамічне зростання обсягів торгівлі природним газом на УЕБ, запуск торгівлі короткостроковими стандартизованими продуктами на внутрішньодобовому ринку та ринку «на добу наперед», впровадження продажів природного газу за післяплатою, які здійснює компанія з групи Нафтогаз. Також докладаються зусилля щодо приведення регулювання ринку у відповідності до стандартів ЄС, чому сприяють підписані два меморандуми між УЕБ, ОГТСУ, НКРЕКП, Міністерством енергетики та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

«Сьогодні Українська енергетична біржа визнається на міжнародному рівні як важлива складова розвитку українського ринку енергоресурсів. Ми активно інвестуємо в розробку біржових продуктів для максимального забезпечення учасників ринку зручними і ефективними торговими інструментами, враховуючи кращий європейський досвід.» — зазначила заступниця Голови Біржового комітету УЕБ Інна Щербина.

«Термінал» писав, ОГТСУ доєднався до Ради секції по природному газу, що була створена Українською енергетичною біржою (УЕБ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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