Укртранснафта в 2020 році збільшила чистий прибуток на 15%

ПАТ «Укртранснафта» у 2020 році збільшило чистий прибуток на 15% (на 117,237 млн грн) порівняно з 2019 роком – до 896,44 млн грн, йдеться в оприлюдненій на сайті компанії аудованій консолідованій звітності.

Передає Інтерфакс-Україна.

Основна відмінність консолідованої від окремої звітності пов’язана з включенням в першу результатів діяльності створеного УТН в 2019 році ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», що займається продажем нафтопродуктів.

Чистий дохід від реалізації продукції в 2020 році виріс на 52,7% (на 1 млрд 886,243 млн грн) – до 5 млрд 462,903 млн грн, валовий прибуток – на 52,1% (на 723,079 млн грн), до 2 млрд 111,298 млн грн.

У структурі доходу 3 млрд 466,077 млн грн було отримано від транзиту і резервування потужностей, 275,239 млн грн – від транспортування на НПЗ України, 1 млрд 721,587 млн грн – від операцій з продажу нафти і нафтопродуктів (771,558 млн грн і 950,029 млн грн).

У т.ч. від транспортування нафти до Білорусі отримано 273,644 млн грн доходу.

Згідно звітності, компанія прогнозує зменшення обсягів транзиту протягом 2021 року в результаті зміни споживання нафтопродуктів в Європі через вплив пандемії COVID-19, але не очікує, що зниження в поточному році буде істотним.

Раніше Термінал писав, що Укртранснафта заявила про приймання на зберігання об’єктів нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок.