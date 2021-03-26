Укртранснафта в 2020 році збільшила чистий прибуток на 15%

Обновлено: Март 26, 2021. Тэги: ,

Укртранснафта в 2020 році збільшила чистий прибуток на 15%

ПАТ «Укртранснафта»  у 2020 році збільшило чистий прибуток на 15% (на 117,237 млн грн) порівняно з 2019 роком – до 896,44 млн грн, йдеться в оприлюдненій на сайті компанії аудованій консолідованій звітності.

Передає Інтерфакс-Україна.

Основна відмінність консолідованої від окремої звітності пов’язана з включенням в першу результатів діяльності створеного УТН в 2019 році ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», що займається продажем нафтопродуктів.

Чистий дохід від реалізації продукції в 2020 році виріс на 52,7% (на 1 млрд 886,243 млн грн) – до 5 млрд 462,903 млн грн, валовий прибуток – на 52,1% (на 723,079 млн грн), до 2 млрд 111,298 млн грн.

У структурі доходу 3 млрд 466,077 млн грн було отримано від транзиту і резервування потужностей, 275,239 млн грн – від транспортування на НПЗ України, 1 млрд 721,587 млн грн – від операцій з продажу нафти і нафтопродуктів (771,558 млн грн і 950,029 млн грн).

У т.ч. від транспортування нафти до Білорусі отримано 273,644 млн грн доходу.

Згідно звітності, компанія прогнозує зменшення обсягів транзиту протягом 2021 року в результаті зміни споживання нафтопродуктів в Європі через вплив пандемії COVID-19, але не очікує, що зниження в поточному році буде істотним.

Раніше Термінал писав, що Укртранснафта заявила про приймання на зберігання об’єктів нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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