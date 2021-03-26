Загальна заборгованість шахтарям становить майже 1 млрд 200 млн гривень — Міненерго

Заборгованість державних вугледобувних підприємств із зарплати з нарахуваннями за 2015-2020 роки становить 1 186,5 млн грн.

Про це повідомило Міненерго у відповідь на запит «Радіо Свобода».

«Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств по заробітній платі з нарахуваннями за 2015-2020 роки становить 1 186,5 мільйона гривень, в тому числі за два місяці 2021 року – 782,3 мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

В Міненерго зазначили, що за два місяці 2021 року державними вугледобувними підприємствами нараховано 1 308,3 мільйона гривень заробітної плати з нарахуваннями. Станом на 22 березня 2021 року на виплату зарплати спрямовано 526 мільйонів гривень, що становить 40,2 відсотка від нарахованої заробітної плати, додали в міністерстві.

«Фінансовий стан державних вугледобувних підприємств не дозволяє забезпечити виплату поточної зарплати та погашення заборгованості з неї», – пояснили в Міненерго.

В міністерстві зауважили, що для погашення заборгованості звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Мінфіну з проханням внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік.

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