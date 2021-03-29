2021-03-29: На АЗС незначно знизилися ціни на світлі бензини

29 березня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала менше на 0.17% (-4 коп / л) до 24.50 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилася на 0.19% (-5 коп / л) до 25.38 грн / л. Водночас, ціна на дизельне пальне євро в дрібному опті знизилася на 0.16% (-4 коп / л) до 22.02 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|місяць, %
|Бензин А-92 євро
|24.50
|-0.17
|-1.35
|3.21
|Бензин А-95 євро
|25.38
|-0.19
|-1.40
|2.84
|Дизельне пальне
|22.02
|-0.16
|-1.37
|-7.59
Довідково:
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