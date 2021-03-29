2021-03-29: Світові ціни на нафту не вплинули на попит

Обновлено: Март 29, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-29: Світові ціни на нафту не вплинули на попит

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у понеділок зранку під час торгів знизилися в ціні до 63,56 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,56%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,88 долара за барель, втративши 1,79%.

Нафта в понеділок трохи впала у ціні, відносно стабілізувавшись після чотирьох сесій різких коливань цін, на тлі того, як тривали спроби зняти з мілини гігантський контейнеровоз, що застряг і перекрив Суецький канал, і в картині попиту майже нічого не змінилося, пише Reuters. Наразі ж контейнеровоз зняли з мілини.
Як скоро водний шлях буде відкритий для руху і скільки часу буде потрібно, щоб ліквідувати утворився за час простою затор, поки невідомо, пише «Investing.com».

Контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі 23 березня. Це важлива артерія для доставки нафти з Близького Сходу до Європи q США, а також для перевезення нафтопродуктів, в тому числі мазуту, в Азію.
Нафта подешевшала на ранкових торгах понеділка, 29 березня: ф’ючерс на Brent торгувався за даними на 10:40 МСК по $ 63,73, що на 1,09% нижче за рівень закриття торгів минулої п’ятниці. Раніше він втрачав понад 2%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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