АРМА оголосило конкурс на керуючого для Прикарпатзахідтранс

АРМА оголошує про початок конкурсного відбору управителя для арештованої частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».
Про це йдеться у повідомленні пресслужби АРМА.
«На конкурс із пошуку управителя виставлено об’єкти нерухомого майна, будівлі та споруди, технологічні об’єкти та лінійні ділянки, безпосередньо задіяні у забезпеченні діяльності нафтопроводу, який пролягає територією Закарпатської, Львівської, Рівненської та Житомирської областей», — йдеться у повідомленні.
Як відомо, 23 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ «Укртранснафта».
«Термінал» писав, Укртранснафта заявила про приймання на зберігання об’єктів нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок.