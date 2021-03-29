Фінляндія добудовує найбільший в Європі ядерний реактор

У Фінляндії наближається до завершення будівництво п’ятого ядерного реактора атомної електростанції Olkiluoto 3, який стане найбільшим в Європі та, можливо, одним із найсучасніших у світі.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Хоча атомна станція, яка будується з 2005 року, мала бути запущена до 2009 року, Управління радіаційної і ядерної безпеки країни дало свій дозвіл завантажити станцію паливом тільки минулої п’ятниці.

Очікувана вартість заводу в 3 мільярди євро виросла до 8,4 мільярда євро через проблеми з безпекою і несправними компонентами.

Далі були судові позови, і переговори між фінською компанією TVO та консорціумом Areva-Siemens, який будує реактор, щодо умов завершення проєкту все ще тривають.

У корпус реактора буде завантажена 241 тепловидільний елемент, що складаються з 128 тонн урану, і, як повідомляється, регулярне виробництво електроенергії почнеться в лютому 2022 року.

Реактор, розташований в Еурайокі, в південно-західній частині Фінляндії, буде виробляти близько 14% електроенергії країни.

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