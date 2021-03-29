Нафта почала дорожчати на очікуваннях зустрічі ОПЕК+

Обновлено: Март 29, 2021. Тэги: ,

Нафта почала дорожчати на очікуваннях зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання в ході торгів у понеділок на очікуваннях засідання ОПЕК + на цьому тижні, на якому повинні бути визначені квоти на видобуток нафти з травня.

Передає Інтерфакс.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 14:06 за київським часом в понеділок становила $65,34 за барель, що на $0,77 (1,24%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $61,59 за барель, що на $0,62 (1,02%) вище рівня на закриття попередньої сесії.

Минулого місяця країни ОПЕК + несподівано відмовилися від послаблення обмежень на видобуток у квітні. Цього разу аналітики Goldman Sachs також не очікують змін рівня видобутку. Експерти Citigroup вважають, що ОПЕК + може навіть посилити обмеження виробництва.

Раніше Термінал писав, що ціна на нафту досягла майже 14-місячного максимуму.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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