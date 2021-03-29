Нафта почала дорожчати на очікуваннях зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання в ході торгів у понеділок на очікуваннях засідання ОПЕК + на цьому тижні, на якому повинні бути визначені квоти на видобуток нафти з травня.

Передає Інтерфакс.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 14:06 за київським часом в понеділок становила $65,34 за барель, що на $0,77 (1,24%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $61,59 за барель, що на $0,62 (1,02%) вище рівня на закриття попередньої сесії.

Минулого місяця країни ОПЕК + несподівано відмовилися від послаблення обмежень на видобуток у квітні. Цього разу аналітики Goldman Sachs також не очікують змін рівня видобутку. Експерти Citigroup вважають, що ОПЕК + може навіть посилити обмеження виробництва.

Раніше Термінал писав, що ціна на нафту досягла майже 14-місячного максимуму.