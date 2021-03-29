Нафтогаз знизив ціни на газ за ПСО для виробників тепла у березні

У березні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків, становитиме 6,28 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними й розподільними трубопроводами).

Це на 8% нижче, ніж у лютому, пише пресслужба Нафтогазу.

Рішення щодо ціни газу у березні прийнято із дотриманням норм п. 13 Постанови КМУ № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», що встановила формулу визначення максимально допустимого рівня цін на газ для виробників тепла.

Згідно із Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води від 9 лютого 2021 року, до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф. До 1 травня 2021 року уряд, Нафтогаз та Асоціація міст України мають визначити джерела компенсації цієї різниці в цінах.

Раніше «Термінал» писав, борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу стале проходження опалювального сезону в окремих населених пунктах 15 регіонів. Станом на 25 березня 2021 року, 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).