Нафтогаз знизив ціни на газ за ПСО для виробників тепла у березні

Обновлено: Март 29, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз знизив ціни на газ за ПСО для виробників тепла у березні

У березні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків, становитиме 6,28 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними й розподільними трубопроводами).

Це на 8% нижче, ніж у лютому, пише пресслужба Нафтогазу.

Рішення щодо ціни газу у березні прийнято із дотриманням норм п. 13 Постанови КМУ № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», що встановила формулу визначення максимально допустимого рівня цін на газ для виробників тепла.

Згідно із Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води від 9 лютого 2021 року, до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф. До 1 травня 2021 року уряд, Нафтогаз та Асоціація міст України мають визначити джерела компенсації цієї різниці в цінах.

Раніше «Термінал» писав, борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу стале проходження опалювального сезону в окремих населених пунктах 15 регіонів. Станом на 25 березня 2021 року, 56 підприємств теплоенергетики не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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