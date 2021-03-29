Починаючи з 1990 року, понад 600 скандинавських компаній, що розвиваються, отримали фінансування через Нефко для поширення своїх екологічних технологій на світових ринках.

Нефко святкує своє 30-річчя, представляючи нову стратегію, пише пресслужба компанії.

Зараз Нефко запускає свою нову стратегію, щоб пришвидшити перехід до екологічності.

«Ми продовжимо свою діяльність у Східній Європі, де в основному будемо зосереджуватися на фінансуванні муніципальних проєктів з модернізації мереж централізованого теплопостачання, підвищення енергоефективності та запобігання забрудненню».

«Крім того, Нефко все більше зосереджуватиметься на фінансуванні «зелених» проєктів, які будуть впроваджувати скандинавські малі та середні підприємства, прагнучи вийти на міжнародний рівень. Цим компаніям часто важко отримати масштабне фінансування, але ми можемо підтримати їх, взявши на себе більш значні фінансові ризики за наявності переваг для довкілля», – зауважив керуючий директор НефкоТронд Мое.

«Нашим третім напрямком діяльності є виконання завдань природоохоронного та кліматичного фонду від імені урядів скандинавських та інших держав, впроваджуючи ініціативи від Арктики до Африки», – наголосив пан Мое.

Проєкти оцінюються за власними критеріями Нефко щодо екологічності та сталого розвитку, деякі з них доповнюються в залежності від тієї чи іншої ініціативи. Починаючи з 2020 року, в рамках нової стратегії, проєкти також класифікуються відповідно до сталості видів діяльності, визначеної в Таксономії ЄС.

Нагадаємо, Нефко – це міжнародна фінансова установа, яка забезпечує фінансування початкового етапу скандинавських «зелених» рішень на світових ринках. Нефко, заснована в 1990 році п’ятьма скандинавськими країнами, є Північним зеленим банком – єдиною фінансовою установою в регіоні, яка надає виключно «зелене» фінансування. Нефко профінансувала та реалізувала понад 1500 проєктів в галузях енергоефективності, відновлюваної енергетики, водоочисних та каналізаційних споруд, управління відходами та більш екологічних промислових процесів. На сьогоднішній день понад 600 скандинавських компаній, які розвиваються, отримали фінансування від Нефко задля поширення своїх «зелених» технологій та рішень на світових ринках. Ми слугуємо інтересам наших власників, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції, і вживаємо конкретних дій для прискорення «зеленого» переходу.

«Термінал» писав, Україна та Фінляндія розглядають можливості розширення співпраці у сфері енергоефективності та декарбонізації.