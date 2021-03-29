Нефко запускає свою нову стратегію, щоб пришвидшити перехід до екологічності

Обновлено: Март 29, 2021. Тэги: ,

Нефко запускає свою нову стратегію, щоб пришвидшити перехід до екологічності

Починаючи з 1990 року, понад 600 скандинавських компаній, що розвиваються, отримали фінансування через Нефко для поширення своїх екологічних технологій на світових ринках.

Нефко святкує своє 30-річчя, представляючи нову стратегію, пише пресслужба компанії.

Зараз Нефко запускає свою нову стратегію, щоб пришвидшити перехід до екологічності.

«Ми продовжимо свою діяльність у Східній Європі, де в основному будемо зосереджуватися на фінансуванні муніципальних проєктів з модернізації мереж централізованого теплопостачання, підвищення енергоефективності та запобігання забрудненню».
«Крім того, Нефко все більше зосереджуватиметься на фінансуванні «зелених» проєктів, які будуть впроваджувати скандинавські малі та середні підприємства, прагнучи вийти на міжнародний рівень. Цим компаніям часто важко отримати масштабне фінансування, але ми можемо підтримати їх, взявши на себе більш значні фінансові ризики за наявності переваг для довкілля», – зауважив керуючий директор НефкоТронд Мое.

«Нашим третім напрямком діяльності є виконання завдань природоохоронного та кліматичного фонду від імені урядів скандинавських та інших держав, впроваджуючи ініціативи від Арктики до Африки», – наголосив пан Мое.

Проєкти оцінюються за власними критеріями Нефко щодо екологічності та сталого розвитку, деякі з них доповнюються в залежності від тієї чи іншої ініціативи. Починаючи з 2020 року, в рамках нової стратегії, проєкти також класифікуються відповідно до сталості видів діяльності, визначеної в Таксономії ЄС.

Нагадаємо, Нефко – це міжнародна фінансова установа, яка забезпечує фінансування початкового етапу скандинавських «зелених» рішень на світових ринках. Нефко, заснована в 1990 році п’ятьма скандинавськими країнами, є Північним зеленим банком – єдиною фінансовою установою в регіоні, яка надає виключно «зелене» фінансування. Нефко профінансувала та реалізувала понад 1500 проєктів в галузях енергоефективності, відновлюваної енергетики, водоочисних та каналізаційних споруд, управління відходами та більш екологічних промислових процесів. На сьогоднішній день понад 600 скандинавських компаній, які розвиваються, отримали фінансування від Нефко задля поширення своїх «зелених» технологій та рішень на світових ринках. Ми слугуємо інтересам наших власників, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції, і вживаємо конкретних дій для прискорення «зеленого» переходу.

«Термінал» писав, Україна та Фінляндія розглядають можливості розширення співпраці у сфері енергоефективності та декарбонізації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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