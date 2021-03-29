Тиждень простою Суецького каналу спричинить перебої поставок в Європі — експерт

Обновлено: Март 29, 2021. Тэги: , , ,

Тиждень простою Суецького каналу спричинить перебої поставок в Європі — експерт

Додатковий тиждень простою в роботі Суецького каналу може викликати серйозні перебої в поставках в Європі.
Таку думку в неділю висловив керівник морських досліджень школи Флетчера при університеті Тафтса (США) професор Рокфорд Вайтц, пише «Finanz.ru».

«Товари, які очікують транзиту через канал, будуть доставлені з можливою затримкою в сім-десять днів», — сказав він.
Зокрема, на думку експерта, через простій можуть постраждати нафтопереробні заводи в Європі, які залежать від стабільних і передбачуваних поставок нафти з Близького Сходу через Суецький канал.

Вайтц також вважає, що те, що сталося змусить переглянути регламент проходження суден через канал.
«Блокування Суецького каналу продемонструвала ризик для міжнародної системи доставки, який виходить від зростаючих в розмірах контейнеровозів, побудованих протягом останніх років. Перебій змусить керівництво Суецького каналу переглянути свою операційну діяльність і, можливо, ввести додаткові процедури безпеки при навігації, такі як виділення додаткових буксирів для великих суден, які перетинають канал», — резюмував він.

«Термінал» писав, контейнеровоз Ever Given, який належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором, у вівторок перегородив південну частину Суецького каналу, змінивши курс через сильний вітер і піщаної бурі й впершись носом і кормою в протилежний беріг. До операції з розблокування були залучені фахівці компанії SMIT, що спеціалізується на морських рятувальних роботах і входить в концерн Boskalis.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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