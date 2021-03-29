Тиждень простою Суецького каналу спричинить перебої поставок в Європі — експерт

Додатковий тиждень простою в роботі Суецького каналу може викликати серйозні перебої в поставках в Європі.

Таку думку в неділю висловив керівник морських досліджень школи Флетчера при університеті Тафтса (США) професор Рокфорд Вайтц, пише «Finanz.ru».

«Товари, які очікують транзиту через канал, будуть доставлені з можливою затримкою в сім-десять днів», — сказав він.

Зокрема, на думку експерта, через простій можуть постраждати нафтопереробні заводи в Європі, які залежать від стабільних і передбачуваних поставок нафти з Близького Сходу через Суецький канал.

Вайтц також вважає, що те, що сталося змусить переглянути регламент проходження суден через канал.

«Блокування Суецького каналу продемонструвала ризик для міжнародної системи доставки, який виходить від зростаючих в розмірах контейнеровозів, побудованих протягом останніх років. Перебій змусить керівництво Суецького каналу переглянути свою операційну діяльність і, можливо, ввести додаткові процедури безпеки при навігації, такі як виділення додаткових буксирів для великих суден, які перетинають канал», — резюмував він.

«Термінал» писав, контейнеровоз Ever Given, який належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором, у вівторок перегородив південну частину Суецького каналу, змінивши курс через сильний вітер і піщаної бурі й впершись носом і кормою в протилежний беріг. До операції з розблокування були залучені фахівці компанії SMIT, що спеціалізується на морських рятувальних роботах і входить в концерн Boskalis.