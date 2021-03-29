У ФРН відреагували на слова держсекретаря США щодо Північного потоку 2

У МЗС ФРН взяли до відома останню заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена по газопроводу «Північний потік 2″.
Передає Прайм.
«Ми взяли до відома заяву держсекретаря Блінкена в кінці минулого тижня. Що стосується нашої позиції щодо проекту, то… наша позиція залишається незмінною», — сказала представник МЗС ФРН Андреа Зассе.
Блінкен заявив раніше в інтерв’ю CNN, що Вашингтон вважає Північний потік 2 «поганою ідеєю» і продовжить вводити санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу. За словами Блінкена, Північний потік 2 дасть Росії можливість «використовувати енергетику як інструмент примусу». На переконання влади США, газопровід «підриває європейську енергетичну безпеку».
Раніше Термінал писав, що уряд Польщі ввів санкції щодо суден, які будують Північний потік-2.