Україна готується до запровадження водневої енергетики

Обновлено: Март 29, 2021. Тэги: , ,

Україна готується до запровадження водневої енергетики

Європейська економічна комісія ООН за підтримки Міненерго та Держенергоефективності провели дослідження потенціалу водневих технологій в Україні. Результати аналізу засвідчили доцільність запровадження водневої економіки, широкі можливості для цього, а також вигоду від інфраструктури, з’єднаної з ЄС.

Повідомляє Держенергоефективності.

Відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво «зеленого» водню може скласти 5,5 млрд м3.

За словами т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтина Гурі, для підготовки Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні до 2050 року важливо опрацювати такі питання:

  •  розробка законодавства та стандартів з виробництва, транспортування, зберігання та використання водню;
  •  розробка стимулів;
  •  реалізація пілотного проєкту з виробництва «зеленого» водню;
  •  розвиток інфраструктури транспортування водню.

Читайте у Терміналі: У цьому році Україна починає розробку Водневої стратегії.

 

Автор:

(Всего статей: 9947)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»
  • нещадний бандерівець

    енергетика вже зелена: при цих зелених виродках настала ЖОПА!!!! за фарс з плівками «типупорошенкобайден» діркачу подякували контролем над «енергоатомом». як результат: прибуткова при «баризі» державна енергокомпанія стала збитковою. а вам ж казали: ДУМАЙ-ТЕ суки!!!! немає чим вам думати

  • нещадний бандерівець

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: