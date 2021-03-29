Україна готується до запровадження водневої енергетики

Європейська економічна комісія ООН за підтримки Міненерго та Держенергоефективності провели дослідження потенціалу водневих технологій в Україні. Результати аналізу засвідчили доцільність запровадження водневої економіки, широкі можливості для цього, а також вигоду від інфраструктури, з’єднаної з ЄС.

Повідомляє Держенергоефективності.

Відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво «зеленого» водню може скласти 5,5 млрд м3.

За словами т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтина Гурі, для підготовки Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні до 2050 року важливо опрацювати такі питання:

розробка законодавства та стандартів з виробництва, транспортування, зберігання та використання водню;

розробка стимулів;

реалізація пілотного проєкту з виробництва «зеленого» водню;

розвиток інфраструктури транспортування водню.

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