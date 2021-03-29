Уряд Польщі ввів санкції щодо суден, які будують «Північний потік-2″

Судна Krebs Geo і Krebs Jet були зареєстровані в Морський палаті міста Гданськ.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Гжегож Вітковський, пише видання BiznesAlert.

Однак, на його думку, вони належать Німеччині, хоча і ходять під прапором Польщі.

«Ми вирішили почати процедуру зняття реєстрації з польського прапора. Щоб Польща не мала ніякого відношення до цих двох суден», — сказав Вітковський.

Уряд Польщі ввів санкції стосовно суден, які вважає причетними до будівництва газопроводу «Північний потік-2″.

Також читайте в «Терміналі», завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2» не в інтересах Європи, оскільки посилить агресію з боку Росії.Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому діловому виданню Handelsblatt.