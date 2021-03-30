2021-03-30: Ціни на нафту Brent перевищили позначку в $65 за барель

Обновлено: Март 30, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-30: Ціни на нафту Brent перевищили позначку в $65 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 65,10 долара за барель.

Про це пише  УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:06, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,18%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,71 долара за барель, додавши 0,24%.

Ціни на нафту виросли у вівторок, оскільки судноплавство через Суецький канал відновилося після декількох днів простою, і увага переключилася на зустріч ОПЕК+ цього тижня, на якій може обговорюватися продовження обмежень поставок на тлі нових локдаунів через пандемію коронавірусу, пише Reuters.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися під час азійських торгів у вівторок, пише «Investing.com».

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в травні торгуються за ціною 61,75 дол. за барель. На момент написання матеріалу нафта WTI знайшла підтримку на рівні 57,44 дол.

Ф’ючерс на нафту Brent з постачанням у червні знизився на 0,22%, досягнувши позначки 65,06 дол. за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 3,31 дол. за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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