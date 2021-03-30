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Держгеонадра анулювало 19 спецдозволів

Обновлено: Март 30, 2021. Тэги: , ,

Держгеонадра анулювало 19 спецдозволів

Державна служба геології та надр України відповідно до введеного президентом країни рішенням РНБО анулювала спеціальні дозволи на користування надрами (всі – нафтогазові площі) 19 компаніям.

Про це повідомляється на сайті служби.

В Наказі №228 від 26 березня йдеться про дозволи на геологічне вивчення Ново-Диканської («Гео Коннект»), Попаснянсько-Самарської («Еджейн Макро»), Північно-Перещепинської («Глобал Гео Інвест»), Ольшанської («Транс Сет Гео»), Південно-Свістунківської («Еко Газ Альянс»), Південно-Зіньківської («Епівал Енерджі»), Бірківсько-Юхновської («Гео Пост»), Флеровсько-Ювілейної («Юнол Ойл»), Руновщінської («Профі Нафт»), Боярско-Чапаєвської («Гео Таргент»), Деражнянської («Надра Прайд»), Гулаковскої («Бест Гео Тех»), Зуївської («​​Гео Стенс»), Бутовсько-Миргородської («​​Надра Вест Груп»), Лютенсько-Будищанської («Гео Форс Ойл»), Північно-Федорівської («Бест Оіл Компані»), Майорівської («Надрапростір»), Давидівсько-Лелюхівської («Гео Вертикаль») і Клюшниківської («Інфо Гео Тренд») площ.

«Увага РНБО до сфери надрокористування не випадкова, адже ця галузь є однією з ключових у національній економіці й провідною в наповненні державного бюджету», – сказав керівник Держгеонадр Роман Опімах.

Читайте в «Терміналі», Державна служба геології та надр України за підсумками  II аукціону у 2021 році продала дев’ять спеціальних дозволів на користування надрами за 31,716 млн грн при їх стартової вартості 3,482 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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