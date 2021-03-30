Держгеонадра анулювало 19 спецдозволів

Державна служба геології та надр України відповідно до введеного президентом країни рішенням РНБО анулювала спеціальні дозволи на користування надрами (всі – нафтогазові площі) 19 компаніям.
Про це повідомляється на сайті служби.
В Наказі №228 від 26 березня йдеться про дозволи на геологічне вивчення Ново-Диканської («Гео Коннект»), Попаснянсько-Самарської («Еджейн Макро»), Північно-Перещепинської («Глобал Гео Інвест»), Ольшанської («Транс Сет Гео»), Південно-Свістунківської («Еко Газ Альянс»), Південно-Зіньківської («Епівал Енерджі»), Бірківсько-Юхновської («Гео Пост»), Флеровсько-Ювілейної («Юнол Ойл»), Руновщінської («Профі Нафт»), Боярско-Чапаєвської («Гео Таргент»), Деражнянської («Надра Прайд»), Гулаковскої («Бест Гео Тех»), Зуївської («Гео Стенс»), Бутовсько-Миргородської («Надра Вест Груп»), Лютенсько-Будищанської («Гео Форс Ойл»), Північно-Федорівської («Бест Оіл Компані»), Майорівської («Надрапростір»), Давидівсько-Лелюхівської («Гео Вертикаль») і Клюшниківської («Інфо Гео Тренд») площ.
«Увага РНБО до сфери надрокористування не випадкова, адже ця галузь є однією з ключових у національній економіці й провідною в наповненні державного бюджету», – сказав керівник Держгеонадр Роман Опімах.
Читайте в «Терміналі», Державна служба геології та надр України за підсумками II аукціону у 2021 році продала дев’ять спеціальних дозволів на користування надрами за 31,716 млн грн при їх стартової вартості 3,482 млн грн.