ДТЕК Енерго інспектуватиме обладнання теплоелектростанцій дронами

ДТЕК впроваджує інспекцію всередині димових труб та котлів ТЕС за допомогою безпілотників.



На Придніпровській ТЕС команда Innovation DTEK навчила працівників ремонтного підприємства «Інтеренергосервіс» пілотувати спеціальний захищений дрон та передала обладнання в експлуатацію, пише пресслужба ДТЕК.

«ДТЕК Енерго буде використовувати безпілотники для діагностики стану теплових електростанцій», — сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. – Завдяки дронам можна буде знайти значно швидше той чи інший дефект у котлі, усунути його та знов включити в роботу обладнання. Якщо раніше інспекція внутрішніх поверхонь димових труб чи котлів могла займати дні, тепер мова йде про години.»

Innovation DTEK разом зі спеціалістами «Інтеренергосервіс» (ДТЕК Енерго) та компанією DroneUA на Придніпровській ТЕС провели випробування дрона Elios 2, виробництва швейцарської фірми Flyability. Апарат уже ввели в експлуатацію та передали працівникам «Інтеренергосервіс». Це захищений дрон у карбоновій сфері, що забезпечує фото-, відеофіксацію та тепловізорний контроль. Він стійкий як до зіткнення, так і до запилення, тож добре підходить для використання у димових трубах та котлах.

«Термінал» писав, ДТЕК Енерго планує спрямувати 2,3 мільярди гривень на ремонти енергоблоків ТЕС.