ДТЕК Енерго інспектуватиме обладнання теплоелектростанцій дронами

Обновлено: Март 30, 2021. Тэги: , ,

ДТЕК Енерго інспектуватиме обладнання теплоелектростанцій дронами

ДТЕК впроваджує інспекцію всередині димових труб та котлів ТЕС за допомогою безпілотників.

На Придніпровській ТЕС команда Innovation DTEK навчила працівників ремонтного підприємства «Інтеренергосервіс» пілотувати спеціальний захищений дрон та передала обладнання в експлуатацію, пише пресслужба ДТЕК.

«ДТЕК Енерго буде використовувати безпілотники для діагностики стану теплових електростанцій», — сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. – Завдяки дронам можна буде знайти значно швидше той чи інший дефект у котлі, усунути його та знов включити в роботу обладнання. Якщо раніше інспекція внутрішніх поверхонь димових труб чи котлів могла займати дні, тепер мова йде про години.»

Innovation DTEK разом зі спеціалістами «Інтеренергосервіс» (ДТЕК Енерго) та компанією DroneUA на Придніпровській ТЕС провели випробування дрона Elios 2, виробництва швейцарської фірми Flyability. Апарат уже ввели в експлуатацію та передали працівникам «Інтеренергосервіс». Це захищений дрон у карбоновій сфері, що забезпечує фото-, відеофіксацію та тепловізорний контроль. Він стійкий як до зіткнення, так і до запилення, тож добре підходить для використання у димових трубах та котлах.

«Термінал» писав, ДТЕК Енерго планує спрямувати 2,3 мільярди гривень на ремонти енергоблоків ТЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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