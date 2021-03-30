Газпром виключив можливість перегляду газового контракту з Україною

Російська сторона не має наміру переглядати газовий контракт з Україною.

Про це журналістам заявив голова ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков, пише RG.ru.

Він нагадав,що зараз всі договори, укладені між Москвою і Києвом, залишаються в силі.

«Зараз пріоритет для»Газпрому»-забезпечити транзит контрактних обсягів газу через Україну», — сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи не буде перегляду чинних угод Зубков заявив: «Я думаю, що ні».

Росія й Україна в кінці грудня 2019 року підписали пакет угод про транзит газу.

«Газпром», зокрема, зобов’язався забезпечити прокачування 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік по 40 мільярдів, в наступні чотири.

Ці домовленості забезпечили продовження транзиту з 1 січня 2020 року після закінчення попереднього контракту.

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