Нафтогаз і польський PGNiG підписали меморандум про взаєморозуміння

Обновлено: Март 30, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз і польський PGNiG підписали меморандум про взаєморозуміння

Нафтогаз і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали меморандум про взаєморозуміння.

Партнери спільно розглядатимуть можливість поєднання досвіду та ресурсів для реалізації низки проєктів, насамперед, у західному регіоні України, на кордоні з Польщею, пише пресслужба Нафтогазу.

«За результатами спільної роботи уряду та Нафтогазу було отримано стратегічні активи, що дають змогу з впевненістю декларувати найбільший потенціал видобутку вуглеводнів серед країн Європи. Залучаючи міжнародних партнерів, ми пришвидшуємо темпи розкриття ресурсного потенціалу України. PGNiG – публічна компанія з високими стандартами, що відкрила низку великих родовищ в Європі», – сказав головний виконавчий директор Групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

Першочерговий акцент Нафтогаз і PGNiG зроблять на вивченні можливостей для спільної розвідки нових площ у Західній Україні, що межують із польським кордоном. Зокрема, партнери допускають співпрацю на Берестянській ділянці, за якою Нафтогаз уклав угоду про розподіл продукції з урядом наприкінці 2020 року.

Також «Термінал» писав, що польська нафтогазова компанія (PGNiG) підписала інвестиційну угоду з Групою компаній «Енергетичні ресурси України» (Група ЕРУ) про спільний проект розвідки та видобутку природного газу в Україні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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