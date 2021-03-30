Нафтогаз і польський PGNiG підписали меморандум про взаєморозуміння

Нафтогаз і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали меморандум про взаєморозуміння.

Партнери спільно розглядатимуть можливість поєднання досвіду та ресурсів для реалізації низки проєктів, насамперед, у західному регіоні України, на кордоні з Польщею, пише пресслужба Нафтогазу.

«За результатами спільної роботи уряду та Нафтогазу було отримано стратегічні активи, що дають змогу з впевненістю декларувати найбільший потенціал видобутку вуглеводнів серед країн Європи. Залучаючи міжнародних партнерів, ми пришвидшуємо темпи розкриття ресурсного потенціалу України. PGNiG – публічна компанія з високими стандартами, що відкрила низку великих родовищ в Європі», – сказав головний виконавчий директор Групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

Першочерговий акцент Нафтогаз і PGNiG зроблять на вивченні можливостей для спільної розвідки нових площ у Західній Україні, що межують із польським кордоном. Зокрема, партнери допускають співпрацю на Берестянській ділянці, за якою Нафтогаз уклав угоду про розподіл продукції з урядом наприкінці 2020 року.

Також «Термінал» писав, що польська нафтогазова компанія (PGNiG) підписала інвестиційну угоду з Групою компаній «Енергетичні ресурси України» (Група ЕРУ) про спільний проект розвідки та видобутку природного газу в Україні.