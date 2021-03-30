У Києві розвиватимуть інфраструктуру для електрокарів

Київська міська державна адміністрація та Група «Нафтогаз» уклали Меморандум про взаємодію та співпрацю щодо створення та розвитку інфраструктури для електричних автомобілів.

Група «Нафтогаз» планує відкрити щонайменше 50 електричних зарядних станцій в столиці, забезпечивши можливість зарядки електрокарів у всіх районах міста, пише пресслужба КМДА.

«Використання відновлювальних джерел енергії завдяки збільшенню кількості зарядних станцій для електрокарів сприятимуть зменшенню викидів шкідливих газів від автомобільного транспорту, а отже – поліпшенню стану атмосферного повітря у Києві, що є одним із пріоритетних напрямів розвитку міста», — сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зарядна станція, яку встановили в рамках Меморандуму, вже працює на Бессарабській площі у центрі столиці. Там облаштували чотири паркомісця із зарядним комплексом типу EUA-2, що підходить для основних видів електромобілів світових брендів. Середній час зарядки одного автомобіля – до 2,5 години. Розрахуватися водії можуть банківською карткою за допомогою спеціального додатка на мобільному телефоні.

«Термінал» писав, з 1 липня 2019 року вступають у дію нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування автостоянок і гаражів. Відповідно до них, в Україні вводиться обов’язкова вимога – облаштовувати зарядками для електрокарів мінімум 5% машино-місць на парковках, що будуються або реконструюються.

Норми ДБН є обов’язковими до виконання.