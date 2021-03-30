У Києві розвиватимуть інфраструктуру для електрокарів

Обновлено: Март 30, 2021. Тэги: ,

У Києві розвиватимуть інфраструктуру для електрокарів

Київська міська державна адміністрація та Група «Нафтогаз» уклали Меморандум про взаємодію та співпрацю щодо створення та розвитку інфраструктури для електричних автомобілів.

Група «Нафтогаз» планує відкрити щонайменше 50 електричних зарядних станцій в столиці, забезпечивши можливість зарядки електрокарів у всіх районах міста, пише пресслужба КМДА.

«Використання відновлювальних джерел енергії завдяки збільшенню кількості зарядних станцій для електрокарів сприятимуть зменшенню викидів шкідливих газів від автомобільного транспорту, а отже – поліпшенню стану атмосферного повітря у Києві, що є одним із пріоритетних напрямів розвитку міста», — сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зарядна станція, яку встановили в рамках Меморандуму, вже працює на Бессарабській площі у центрі столиці. Там облаштували чотири паркомісця із зарядним комплексом типу EUA-2, що підходить для основних видів електромобілів світових брендів. Середній час зарядки одного автомобіля – до 2,5 години. Розрахуватися водії можуть банківською карткою за допомогою спеціального додатка на мобільному телефоні.

«Термінал» писав, з 1 липня 2019 року вступають у дію нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування автостоянок і гаражів.  Відповідно до них, в Україні вводиться обов’язкова вимога – облаштовувати зарядками для електрокарів мінімум 5% машино-місць на парковках, що будуються або реконструюються.
Норми ДБН є обов’язковими до виконання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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