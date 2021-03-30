Укрнафта звернулася до генпрокурора стосовно проблемного Свистунківсько-Червонолуцького родовища

ПАТ «Укрнафта» звернулася до генпрокурора України з ініціативою переглянути судове рішення, яким було відмовлено в задоволенні позову заступник генпрокурора про визнання недійсним спецдозволу на користування надрами, виданого ТОВ «Аркона Газ-Енергія», у зв’язку з нововідкритими обставинами, шляхом подачі відповідної заяви до Окружного адміністративного суду Києва.



Про це пише пресслужба компанії.

В «Укрнафті» відзначили, що зараз НАБУ здійснює активне розслідування цієї незаконної оборудки за участю, в тому числі посадових осіб Держгеонадр і ТОВ «Аркона Газ-Енергія».

Шістьом особам детективи НАБУ вже повідомили підозри у вчиненні корупційних злочинів, пов’язаних із видачею спецдозволу поза конкурсом за заниженою вартістю, що завдало значної матеріальної шкоди інтересам Держави, яка не отримала справедливу компенсацію за надання права нафто-, газовидобування на Полтавському родовищі строком на 20 років», — йдеться у повідомленні.

Як потерпіла сторона в кримінальному провадженні, Укрнафта отримала доступ до деяких матеріалів цього розслідування.

ПАТ «Укрнафта» вважає, що Офіс генпрокурора зараз має підстави й право звернутися до суду із заявою про перегляд за нововідкритими обставинами судового рішення, яким визнано законною видачею спецдозволу ТОВ «Аркона Газ-Енергія».

У компанії відзначили, що ці відомості, встановлені, зокрема, розслідуванням НАБУ, не були відомі Генеральній прокуратурі України й не досліджувалися судами в ході судового розгляду.

ПАТ «Укрнафта» нагадує, що за попередніми висновками слідства, які засновані на відповідних експертних дослідженнях, при продажу без конкурсу спецдозволу ТОВ «Аркона Газ-Енергія» держава недоотримала 196 млн грн.

Справжня вартість спецдозволу підтверджується також і сумою продажу корпоративних прав компанії «Аркона Газ-Енергія», які були відчужені британською компанією Regal Petroleum plc (зараз Enwell Energy) попередніми власниками. За компанію з єдиною ліцензією в портфелі новий власник заплатив 8,6 млн дол.

У компанії підкреслили, що саме від ефективності й своєчасності дій Офісу генерального прокурора залежить відновлення порушених державних інтересів, а також досягнення справедливості в цій судовій справі.

ПАТ «Укрнафта» звертає увагу, що відповідно до закону, Офіс генерального прокурора має 30 днів для реалізації права на звернення до суду з такою заявою.

Беручи до уваги суспільний інтерес навколо Свистунківсько-Червонолуцького родовища, «Укрнафта» пропонує громадським антикорупційним організаціям взяти на контроль це питання і переконатися, чи продемонструє Офіс генерального прокурора бажання захистити державні інтереси.

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