Укрнафта звернулася до генпрокурора стосовно проблемного Свистунківсько-Червонолуцького родовища

Обновлено: Март 30, 2021. Тэги: ,

Укрнафта звернулася до генпрокурора стосовно проблемного Свистунківсько-Червонолуцького родовища

ПАТ «Укрнафта» звернулася до генпрокурора України з ініціативою переглянути судове рішення, яким було відмовлено в задоволенні позову заступник генпрокурора про визнання недійсним спецдозволу на користування надрами, виданого ТОВ «Аркона Газ-Енергія», у зв’язку з нововідкритими обставинами, шляхом подачі відповідної заяви до Окружного адміністративного суду Києва.

Про це пише пресслужба компанії.

В «Укрнафті» відзначили, що зараз НАБУ здійснює активне розслідування цієї незаконної оборудки за участю, в тому числі посадових осіб Держгеонадр і ТОВ «Аркона Газ-Енергія».

Шістьом особам детективи НАБУ вже повідомили підозри у вчиненні корупційних злочинів, пов’язаних із видачею спецдозволу поза конкурсом за заниженою вартістю, що завдало значної матеріальної шкоди інтересам Держави, яка не отримала справедливу компенсацію за надання права нафто-, газовидобування на Полтавському родовищі строком на 20 років», — йдеться у повідомленні.

Як потерпіла сторона в кримінальному провадженні, Укрнафта отримала доступ до деяких матеріалів цього розслідування.

ПАТ «Укрнафта» вважає, що Офіс генпрокурора зараз має підстави й право звернутися до суду із заявою про перегляд за нововідкритими обставинами судового рішення, яким визнано законною видачею спецдозволу ТОВ «Аркона Газ-Енергія».

У компанії відзначили, що ці відомості, встановлені, зокрема, розслідуванням НАБУ, не були відомі Генеральній прокуратурі України й не досліджувалися судами в ході судового розгляду.

ПАТ «Укрнафта» нагадує, що за попередніми висновками слідства, які засновані на відповідних експертних дослідженнях, при продажу без конкурсу спецдозволу ТОВ «Аркона Газ-Енергія» держава недоотримала 196 млн грн.

Справжня вартість спецдозволу підтверджується також і сумою продажу корпоративних прав компанії «Аркона Газ-Енергія», які були відчужені британською компанією Regal Petroleum plc (зараз Enwell Energy) попередніми власниками. За компанію з єдиною ліцензією в портфелі новий власник заплатив 8,6 млн дол.

У компанії підкреслили, що саме від ефективності й своєчасності дій Офісу генерального прокурора залежить відновлення порушених державних інтересів, а також досягнення справедливості в цій судовій справі.

ПАТ «Укрнафта» звертає увагу, що відповідно до закону, Офіс генерального прокурора має 30 днів для реалізації права на звернення до суду з такою заявою.

Беручи до уваги суспільний інтерес навколо Свистунківсько-Червонолуцького родовища, «Укрнафта» пропонує громадським антикорупційним організаціям взяти на контроль це питання і переконатися, чи продемонструє Офіс генерального прокурора бажання захистити державні інтереси.

Читайте в «Терміналі», Нафтогаз має важелі впливу на «Укрнафту» як її мажоритарний акціонер.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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