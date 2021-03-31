2021-03-31: Ціни на бензини А-92 євро та А-95 євро на АЗС майже не змінилися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 31 березня 2021 р відзначалося незначне коливання роздрібних цін на нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС змінилася на 0.1% (2.0 коп / л) до 27.60 грн / л, бензину А-95 євро - на 0.0% (1.0 коп / л) до 29.27 грн / л. Дизельне пальне євро не подорожчало, його ціна складає 28.48 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, що використовується в якості пального для двигунів, за 31 березня 2021 р майже не подорожчав на 0.0% (1.0 коп / л) до 15.56 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктанового бензину становить 53,2%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.61
|18.50
|0.02
|0.24
|Бензин А-95 євро
|29.27
|20.20
|0.01
|0.20
|Дизельне пальне
|28.48
|18.00
|0.01
|0.18
|СПБТ
|15.56
|11.15
|0.02
|0.17
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua