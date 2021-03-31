2021-03-31: Ціни на бензини А-92 євро та А-95 євро на АЗС майже не змінилися

Обновлено: Март 31, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-03-31: Ціни на бензини А-92 євро та А-95 євро на АЗС майже не змінилися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 31 березня 2021 р відзначалося  незначне коливання  роздрібних цін на нафтопродукти та скраплений газ.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна  бензину А-92 євро на українських АЗС змінилася на 0.1% (2.0 коп / л) до 27.60 грн / л, бензину А-95 євро - на 0.0% (1.0 коп / л) до 29.27 грн / л. Дизельне пальне євро не подорожчало, його ціна складає 28.48 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, що використовується в якості пального для двигунів, за 31 березня 2021 р майже не подорожчав на 0.0% (1.0 коп / л) до 15.56 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктанового бензину становить 53,2%.

Вид пального серед., грн/л мін., грн/л доба, % тиждень, %
Бензин А-92 євро 27.61 18.50 0.02 0.24
Бензин А-95 євро 29.27 20.20 0.01 0.20
Дизельне  пальне 28.48 18.00 0.01 0.18
СПБТ 15.56 11.15 0.02 0.17

Довідково:

Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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